«Коламбус» продлил защитника Бланкенбурга на 2 года с кэпхитом 825 тысяч долларов

продлил защитника Ника Бланкенбурга на 2 года с кэпхитом 825 тысяч долларов.

Соглашение с 24-летним американцем является односторонним.

В минувшем сезоне Бланкенбург завершил обучение в университете Мичигана. В последнем сезоне в NCAA он набрал 29 (14+15) очков в 38 играх при полезности «+17».

Клубами НХЛ ранее задрафтован не был и подписал годовой контракт новичка с «Блю Джекетс» как свободный агент.

Защитник дебютировал в НХЛ, сыграв 7 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 3», 4 минутах штрафа и среднем времени 17:34.

Также сыграл за сборную США на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии, на турнире провел 4 матча.