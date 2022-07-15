«Калгари» продлил Льюиса (на год и 800 тысяч), подписал форварда Руни (на 2 года и 2,6 млн) и экс-вратаря «Спартака» Данска

«Калгари» продлил Тревора Льюиса и подписал форварда Кевина Руни.

35-летний форвард Льюис получил соглашение на год и 800 тысяч долларов. Еще 200 тысяч он может заработать бонусами за достижения. Максимум за сезон – 1 млн долларов.

В минувшем сезоне игрок набрал 16 (6+10) очков в 80 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Флэймс» и 5 (2+3) баллов в 12 играх плей-офф.

29-летний форвард Руни заключил соглашение на 2 года с кэпхитом 1,3 млн долларов.

Он играл за и набрал 12 (6+6) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ. В 15 играх плей-офф добавил 2 (0+2) балла.

Также канадский клуб подписал 24-летнего защитника Николаса Мелоша – на год и 950 тысяч долларов.

В 50 матчах за в сезоне он набрал 7 (2+5) очков при 39 минутах штрафа и полезности «минус 17». Клуб не стал делать ему квалификационное предложение.

Еще одним новичком команды стал шведский вратарь Оскар Данск, в прошлом сезоне игравший в за . Он подписал двустороннее соглашение на год (750 тысяч долларов в , 300 тысяч в АХЛ).