Дилан Строум подписал однолетний контракт с «Вашингтоном» на 3,5 млн долларов

«Вашингтон» подписал форварда Дилана Строума.
Средняя зарплата 25-летнего хоккеиста по однолетнему контракту составит 3,5 миллиона долларов.
В минувшем сезоне канадец выступал за «Чикаго» и набрал 48 (22+26) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Блэкхокс» не предложили третьему номеру драфта-2015 новый контракт, поэтому он вышел на рынок свободных агентов.
Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 3 млн долларов.
Большая миграция вратарей, активность «Детройта» и «Тампы», загадочный выбор Годро. Главное – о переходах в НХЛ в первый день рынка