Дилан Строум подписал однолетний контракт с «Вашингтоном» на 3,5 млн долларов

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«Вашингтон» подписал форварда Дилана Строума.

Средняя зарплата 25-летнего хоккеиста по однолетнему контракту составит 3,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец выступал за «Чикаго» и набрал 48 (22+26) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Блэкхокс» не предложили третьему номеру драфта-2015 новый контракт, поэтому он вышел на рынок свободных агентов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 3 млн долларов.

Большая миграция вратарей, активность «Детройта» и «Тампы», загадочный выбор Годро. Главное – о переходах в НХЛ в первый день рынка

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