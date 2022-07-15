Дилан Строум подписал однолетний контракт с «Вашингтоном» на 3,5 млн долларов

подписал форварда .

Средняя зарплата 25-летнего хоккеиста по однолетнему контракту составит 3,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец выступал за и набрал 48 (22+26) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Блэкхокс» не предложили третьему номеру драфта-2015 новый контракт, поэтому он вышел на рынок свободных агентов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 3 млн долларов.

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