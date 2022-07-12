Дилан Строум, Лемье, Донато, Хейнен и Каше выйдут на рынок свободных агентов

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Дилан Строум, Брендан Лемье и Райан Донато выйдут на рынок свободных агентов.

Клубы не сделали игрокам квалификационные предложения. Рынок открывается 13 июля. 

В число игроков, которые станут неограниченно свободными агентами вошли:

«Анахайм» – форварды Сонни Милано и Сэм Стил;

«Чикаго» – форварды Доминик Кубалик и Дилан Строум;

«Колорадо» – форвард Николя Обе-Кюбель;

«Лос-Анджелес» – форвард Брендан Лемье;

«Монреаль» – защитник Кэйл Клэг и форвард Рэм Питлик;

«Оттава» – защитник Виктор Мете и форвард Адам Годетт;

«Питтсбург» – форвард Дэнтон Хейнен;

«Сиэтл» – защитники Хэйдн Флери и Деннис Чоловски, форварды Райан Донато и Дэниэл Спронг;

«Сан-Хосе» – защитник Николас Мелош и форвард Джонатан Дален;

«Торонто» – форвард Ондржей Каше;

«Ванкувер» – форвард Мэттью Хаймор;

«Вашингтон» – вратарь Илья Самсонов;

«Виннипег» – форвард Евгений Свечников. 

Отметим, что все эти игроки все еще могут подписать контракты с прежними командами до открытия рынка свободных агентов, но уже на рыночных условиях при наличии договоренности.

Механизм же квалификационного предложения не допускает снижения зарплаты по сравнению с предыдущим договором. 

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