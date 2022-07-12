Дилан Строум, Лемье, Донато, Хейнен и Каше выйдут на рынок свободных агентов

Дилан Строум, Брендан Лемье и Райан Донато выйдут на рынок свободных агентов.
Клубы не сделали игрокам квалификационные предложения. Рынок открывается 13 июля.
В число игроков, которые станут неограниченно свободными агентами вошли:
«Анахайм» – форварды Сонни Милано и Сэм Стил;
«Чикаго» – форварды Доминик Кубалик и Дилан Строум;
«Колорадо» – форвард Николя Обе-Кюбель;
«Лос-Анджелес» – форвард Брендан Лемье;
«Монреаль» – защитник Кэйл Клэг и форвард Рэм Питлик;
«Оттава» – защитник Виктор Мете и форвард Адам Годетт;
«Питтсбург» – форвард Дэнтон Хейнен;
«Сиэтл» – защитники Хэйдн Флери и Деннис Чоловски, форварды Райан Донато и Дэниэл Спронг;
«Сан-Хосе» – защитник Николас Мелош и форвард Джонатан Дален;
«Торонто» – форвард Ондржей Каше;
«Ванкувер» – форвард Мэттью Хаймор;
«Вашингтон» – вратарь Илья Самсонов;
«Виннипег» – форвард Евгений Свечников.
Отметим, что все эти игроки все еще могут подписать контракты с прежними командами до открытия рынка свободных агентов, но уже на рыночных условиях при наличии договоренности.
Механизм же квалификационного предложения не допускает снижения зарплаты по сравнению с предыдущим договором.