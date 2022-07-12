Дилан Строум, Лемье, Донато, Хейнен и Каше выйдут на рынок свободных агентов

Дилан Строум, Брендан Лемье и Райан Донато выйдут на рынок свободных агентов.

Клубы не сделали игрокам квалификационные предложения. Рынок открывается 13 июля.

В число игроков, которые станут неограниченно свободными агентами вошли:

– форварды Сонни Милано и Сэм Стил;

– форварды Доминик Кубалик и Дилан Строум;

– форвард Николя Обе-Кюбель;

– форвард Брендан Лемье;

– защитник Кэйл Клэг и форвард Рэм Питлик;

«Оттава» – защитник Виктор Мете и форвард Адам Годетт;

– форвард Дэнтон Хейнен;

«Сиэтл» – защитники Хэйдн Флери и Деннис Чоловски, форварды Райан Донато и Дэниэл Спронг;

– защитник Николас Мелош и форвард Джонатан Дален;

– форвард Ондржей Каше;

– форвард Мэттью Хаймор;

– вратарь Илья Самсонов;

«Виннипег» – форвард Евгений Свечников.

Отметим, что все эти игроки все еще могут подписать контракты с прежними командами до открытия рынка свободных агентов, но уже на рыночных условиях при наличии договоренности.

Механизм же квалификационного предложения не допускает снижения зарплаты по сравнению с предыдущим договором.