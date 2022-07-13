«Вашингтон» подписал защитника Густафссона на год и 800 тысяч долларов

подписал защитника на год и 800 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 30-летний швед выступал за , набрав 18 (3+15) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 4», 14 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:13.

У него 45 силовых приемов и 55 блоков (7-е место в команде).

Также сыграл за сборную Швеции на ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии, набрав 7 (0+7) очков в 8 матчах турнира при полезности «+3».

Его зарплата по прошлому контракту составляла 800 тысяч долларов.