Сергачев – 6-й защитник из России с 30 очками в Кубке Стэнли за карьеру

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Михаил Сергачев вышел на 2-е место по передачам в плей-офф среди защитников «Тампы».

Сегодня россиянин дважды ассистировал партнерам в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:2, 2-3). 

На его счету стало 10 (2+8) очков в 22 матчах текущего плей-офф. Сергачев обновил личный рекорд по числу передач за один плей-офф. 

Всего у него стало 30 (8+22) очков в 91 матче в Кубке Стэнли за карьеру. Он вышел на единоличное 6-е место среди российских защитников, обойдя Вячеслава Фетисова с 28 очками в 116 играх.

Впереди Сергей Зубов (117 в 164), Сергей Гончар (90 в 141), Алексей Житник (39 в 98), Дмитрий Миронов (36 в 75) и Андрей Марков (32 в 89). 

По передачам Сергачев вышел на 2-е место среди защитников «Тампы» в истории, опередив Райана Макдону (21 в 88 матчах). На первом месте идет Виктор Хедман (85 в 107). 

Сергачев сделал 2 передачи в 5-м матче с «Колорадо». У него 10 очков в 22 играх плей-офф

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