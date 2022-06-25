Сергачев – 6-й защитник из России с 30 очками в Кубке Стэнли за карьеру

вышел на 2-е место по передачам в плей-офф среди защитников .

Сегодня россиянин дважды ассистировал партнерам в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:2, 2-3).

На его счету стало 10 (2+8) очков в 22 матчах текущего плей-офф. Сергачев обновил личный рекорд по числу передач за один плей-офф.

Всего у него стало 30 (8+22) очков в 91 матче в Кубке Стэнли за карьеру. Он вышел на единоличное 6-е место среди российских защитников, обойдя Вячеслава Фетисова с 28 очками в 116 играх.

Впереди Сергей Зубов (117 в 164), (90 в 141), Алексей Житник (39 в 98), Дмитрий Миронов (36 в 75) и (32 в 89).

По передачам Сергачев вышел на 2-е место среди защитников «Тампы» в истории, опередив Райана Макдону (21 в 88 матчах). На первом месте идет (85 в 107).

Сергачев сделал 2 передачи в 5-м матче с «Колорадо». У него 10 очков в 22 играх плей-офф