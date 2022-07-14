Клод Жиру: «Не подписал бы контракт с «Оттавой», если бы не думал, что есть шанс выиграть Кубок Стэнли. Эта команда – заноза в заднице»

поделился эмоциями после перехода в «Оттаву».

Форвард подписал трехлетнее соглашение с клубом на 19,5 миллиона долларов.

«Я бы не подписал контракт, если бы не думал, что у нас есть шанс выиграть кубок.

В команде много талантливых хоккеистов, которые любят усердно работать и биться. Мне нравится характер команды, я отлично в нее впишусь.

Когда возникла идея вернуться домой и играть за «Сенаторс», я не оглядывался назад.

Вы думаете об этом всю свою карьеру. Спустя две недели после сезона у меня возникла мысль об этом, и чем больше я начинал об этом думать, это приобретало больше смысла.

Это команда, против которой другим не нравится играть, эта команда – заноза в заднице. Сильный характер и много навыков», – сказал 34-летний канадский нападающий.

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