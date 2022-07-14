«Оттава» обменяла Коннора Брауна в «Вашингтон» на драфт-пик во 2-м раунде

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Коннор Браун перешел в «Вашингтон» из «Оттавы».

Команды совершили обмен. 28-летний нападающий стал хоккеистом «Кэпиталс», которые в качестве компенсации отдали «Сенаторс» выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

Контракт канадского хоккеиста с кэпхитом 3,6 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Браун набрал 39 (10+29) очков при полезности «минус 15» в 64 матчах.

Всего в лиге нападающий провел 444 игры и записал на свой счет 216 (90+126) баллов.

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