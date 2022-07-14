Третьяк о контракте Малкина с «Питтсбургом»: «Несмотря на политическую ситуацию, НХЛ подписывает наших лучших игроков. Хороший знак»

Президент ФХР назвал важным подписание нового контракта Евгения Малкина с «Питтсбургом».
35-летний российский нападающий подписал новое соглашение с «Пингвинс» на четыре года. Средняя зарплата хоккеиста составит 6,1 миллиона долларов в год.
«Правильно сделали. Могу его только поздравить!
Евгений с 2006 года играет за «Питтсбург», можно сказать, что это его хоккейный дом. Это подписание важно как для самой команды, так и для Евгения.
Думаю, он в хорошей форме и принесет еще очень много пользы «Питтсбургу», а также поможет в воспитании молодых игроков.
Важно, когда в команде есть и старшее поколение, и младшее. Малкин на протяжении многих лет показывал прекрасный уровень.
Так как он является представителем российского хоккея, нам очень важно, что его подписали в эти непростые времена. Это хороший знак.
Несмотря на сегодняшнюю политическую ситуацию, НХЛ подписывает и переподписывает наших лучших игроков.
У меня даже не было сомнений, что Малкина подпишут. Такими звездами не разбрасываются, потому что это действительно бренд клуба», – заявил Владислав Третьяк.
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