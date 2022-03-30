Владимир Плющев: «Малкин давно доказал, что он мастер высокого класса. Он поймал кураж, показывает очень добротный хоккей»

отреагировал на рекорд по передачам.

В игре с «Рейнджерс» (2:3) нападающий сделал 697-й результативный пас в карьере и вышел на 1-е место в истории среди игроков из России, обойдя Сергея Федорова (696 передач).

«Евгений – это игрок, который давно доказал, что он мастер высокого класса. У него был не очень простой сезон, связанный с травмой. Все довольны тем, что он вышел из этого кризиса.

Думаю, сам Малкин этому рад. Он поймал кураж, в последних играх показывает очень добротный хоккей.

Возьмет ли Малкин в этом сезоне ? Шансы всегда есть. Это спорт. Если команда будет готова взять кубок, то она возьмет. В этом еще должен помочь соперник. Люди в спорте всегда идут на большие результаты», – сказал заслуженный тренер России.