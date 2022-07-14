Кюмпер о «Вашингтоне»: «Я искал это – еще один шанс выиграть Кубок Стэнли. Ветераны команды знают, как побеждать»

хочет выиграть вместе с .

32-летний голкипер, ставший обладателем титула с «Колорадо» в прошлом сезоне НХЛ, подписал 5-летний контракт с «Кэпиталс» на 26,25 миллиона долларов.

«Это новая возможность – я очень рад. Думаю, что это команда, которая может выиграть [кубок]. Всегда весело быть частью этого.

Очень жду начала. Будет короткое лето, но я не могу дождаться момента, чтобы познакомиться с ребятами.

Конечно, это команда, которая уже побеждала раньше. В составе есть группа ветеранов, знающая, как побеждать.

Это то, что я искал: еще один шанс победить. Я думаю, что это место, где мы можем это сделать», – заявил Кюмпер.

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