Плющев о Радулове: «Придаст «Ак Барсу» определенный шарм. Игрок с именем, харизмой»

считает, что переход добавит шарма.

«Вернулся игрок с именем, игрок с определенной харизмой и опытом игры в НХЛ. Наверное, это придаст определенный шарм «Ак Барсу» и болельщикам, которые будут получать удовольствие от его игры.

Какой будет эта игра? Мы посмотрим, потому что в НХЛ немного другая игра. Надо будет немного адаптироваться, так как и площадки другого размера, и подходы ко многим моментам совершенно другие.

Тем не менее Саша – игрок, который радовал болельщиков и в ЦСКА, и в сборной. Будем надеяться, что он сумеет себя проявить в «Ак Барсе», – сказал экс-тренер сборной России.