Губерниев о гимне в школах: «У американцев играет! Мы хотим как в Америке или что-то свое строим? Мы обращаем внимание на Америку и где-то комплексуем»

Комментатор «Матч ТВ» рассказал о своем отношении к возвращению советских практик и патриотическому воспитанию молодежи.

– Я не люблю это «назад в будущее». Несмотря на то, что я прогрессивный ретроград. Я не буду говорить плохое про образование, которое я получил в сходненской средней школе №2. Но мне не нравится возврат во времена Черненко: давайте мы все резко станем пионерами.

Давайте что-то свое придумывать! Большая перемена, давайте отталкиваться от того, что здесь и сейчас. А повязали галстуки и все со мной спорят: было здорово! Да нифига это не было здорово. Было здорово, потому что мы были молоды, взрослели, кайфовали. Жрать было нечего, к бабушке приходишь – блин с сахаром кое-как. Ну здорово… Знаете как: зеленее трава и девушки нравились – я это не приемлю.

Момент дискуссионный – сейчас патриотическое воспитание: любить свою страну и все такое прочее – все за. Но, например, гимн в школе каждый день. Что такое гимн для спортсмена? Квинтэссенция спортивной карьеры. Я ставлю себя на место школьников – вот если бы в моем детстве каждый день играл гимн?

– Он осточертеет в какой-то момент.

– Боюсь, что да. Какие-то памятные даты, может, торжественные линейки, мероприятия – безусловно.

Но в конечном счете как получается: а вот у американцев же играет! Так мы хотим как в Америке или мы что-то свое строим? Мы обращаем внимание на Америку – понятно, что мы где-то комплексуем. А вот они плохо сделали то-то, тогда-то – то есть получается, что мы тоже можем сделать «плохо», вроде как Америка? Может, мы немножко будем абстрагироваться, идти своим путем? – сказал Губерниев.