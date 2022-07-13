Дмитрий Губерниев: «Я не сторонник консервативных традиционных ценностей. Считаю так: проявляй любовь к кому хочешь, детей трогать не надо»

Комментатор «Матч ТВ» рассказал, менял ли мнение о людях после 24 февраля, а также высказался о своем отношении к .

«Я вообще умею радоваться за людей, я человек независтливый. Радуюсь тому, как люди развиваются. Глядя на становление (признан иноагентом в РФ – Sports.ru), например, который в недрах «России 2» и «Матч ТВ» вырастал на моих глазах. Глядя на Женю Савина.

Я, кстати, о людях не меняю мнение после конца февраля, как нас некоторые призывают. Я как относился – так и отношусь. Каждый случай индивидуален, но я не сторонник того, чтобы навязывать клише. Я, например, восхитился выступлением Киркорова в защиту Максима Галкина и Аллы Борисовны Пугачевой. Я ему позвонил, мы на эту тему поговорили.

Мы в хороших отношениях, я и с Максимом разговаривал после того, как он уехал, мы сохранили очень хорошие и добрые рабочие отношения. И я горжусь, что мне удалось поработать с Аллой Борисовной, горжусь, что она неоднократно делала мне самые разные комплименты по поводу моей работы. Уподобляться тем людям, которые пишут на моем любимом телецентре «Останкино» всякую ерунду про Пугачеву, я не стану. Как было у Натальи Фатеевой: доносить на любимого мужчину, даже если он оказался прохвостом, я не стану.

Что значит идеологические разногласия? Вот есть такой прыгун в воду , который сделал каминг-аут, и про это очень много рассказывали на различных телеканалах во время Олимпийских игр в Токио, где он стал наконец олимпийским чемпионом. Я комментатор прыжков воду, он вырос на моих глазах, он пришел 13-летним мальчиком в сборную Великобритании. И мне совершенно все равно, с кем он спит, за кого он вышел замуж или на ком женился. Потому что я его люблю прежде всего как прыгуна в воду. Как в свое время самого юного чемпиона Европы, потом чемпиона мира, сейчас уже олимпийского чемпиона.

Мне точно так же все равно, на ком женат Элтон Джон, потому что я его люблю – и все. Хоть я и сторонник, может быть, более тяжелой музыки, менее популярной.

Я не сторонник консервативных традиционных ценностей. Я считаю так: проявляй любовь к кому хочешь, детей вот наших трогать не надо», – сказал Губерниев.