«Детройт» подписал Чиарота на 4 года. Кэпхит защитника – 4,75 млн долларов

подписал защитника на 4 года и 19 млн долларов.

Средняя зарплата 31-летнего игрока (кэпхит) составит 4,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он выступал за «Монреаль» и «Флориду».

Набрал 26 (9+17) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 14» и среднем времени на льду 22:50.

В его активе 157 хитов и 130 блоков. В плей-офф сыграл 10 игр и набрал 1 (0+1) очко.

Всего в НХЛ Чиарот провел 489 матчей и набрал 118 (31+87) очков. В Кубке Стэнли – 66 игр и 8 (1+7) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому 3-летнему контракту, подписанному с «Монреалем» в 2019 году, составляла 3,5 млн долларов.

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