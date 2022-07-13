«Коламбус» подписал Гудбрэнсона на 4 сезона с кэпхитом 4 млн долларов. Это 7-й клуб защитника с 2018 года

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«Коламбус» подписал защитника Эрика Гудбрэнсона на 4 года и 16 млн долларов.

Средняя зарплата 30-летнего игрока (кэпхит) составит 4 миллиона долларов. 

«Блю Джекетс» – его 7-й клуб с 2018 года. Он успел поиграть за «Ванкувер», «Питтсбург», «Анахайм», «Нэшвилл», «Оттаву» и «Калгари»

В минувшем сезоне канадец выступал за «Флэймс» и набрал 17 (6+11) очков в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+15», 68 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:07. 

В его активе 145 силовых приемов (5-е место в команде) и 92 блока (3-е). 

В 12 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл. 

Всего в НХЛ 3-й номер драфта-2010 провел 641 матч и набрал 94 (27+67) очка при 708 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 31 игра и 2 (1+1) балла. 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,95 млн долларов.

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