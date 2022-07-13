Марчмент подписал 4-летний контракт с «Далласом» с зарплатой 4,5 млн долларов в год. Оклад по прошлому соглашению – 800 тысяч долларов

подписал форварда Мэйсона Марчмента на 4 года и 18 миллионов долларов.

Средняя зарплата 27-летнего игрока (кэпхит) составит 4,5 миллиона долларов.

Минувший сезон стал для канадца вторым в НХЛ. В 54 матчах он набрал 47 (18+29) очков при полезности «+29». В 4 матчах плей-офф в его активе 1 гол.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 800 тысяч долларов.

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