«Колорадо» выменял Кюмпера у «Аризоны» на Тимминса и два драфт-пика

«Аризона» и «Колорадо» совершили обмен.

В «Эвеланш» перешел вратарь Дарси Кюмпер.

Взамен «Койотис» получили выбор в первом раунде драфта НХЛ-2022, условный драфт-пик третьего раунда в 2024 году и защитника Конора Тимминса.

Отметим, что «Аризона» удержала 1 миллион долларов кэпхита Кюмпера (4,5 млн, контракт действует еще год) в своей платежке.

В минувшем сезоне НХЛ 31-летний Кюмпер провел 27 матчей, в которых отразил 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,56.

После завершения регулярного чемпионата он сыграл на ЧМ-2021, где был основным вратарем сборной Канады, выигравшей турнир.

В активе Тимминса 7 передач в 31 игре минувшего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+6». В плей-офф он провел 10 матчей, не набрав очков.