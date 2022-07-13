«Сент-Луис» продлил Томаса на 8 лет и 65 млн долларов. Форвард стал 2-м бомбардиром «Блюз» в сезоне с 77 очками в 72 играх

подписал 8-летний контракт со вторым бомбардиром команды .

За этот период 23-летний форвард заработает 65 миллионов долларов. В среднем он будет получать 8,125 миллиона за год.

В минувшем сезоне нападающий набрал 77 (20+57) очков в чемпионате НХЛ, переписав все личные рекорды результативности.

Канадец стал вторым бомбардиром своей команды, уступив лишь форварду Владимиру Тарасенко, в активе которого было 82 (34+48) очка.

В плей-офф Томас провел 12 матчей. Он набрал 6 (2+4) очков в этих играх Кубка Стэнли.

Новый контракт вступит в силу через год. Действующее соглашение, по условиям которого хоккеист получает 2,8 миллиона долларов за сезон, рассчитано до июля 2023-го.

Подробную статистику 23-летнего нападающего можно посмотреть здесь.

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