«Миннесота» обменяла Тэлбота в «Оттаву». Вратарь был недоволен решением «Уайлд» продлить Флери

обменяла вратаря в «Оттаву», он был недоволен продлением Флери.

«Уайлд» и «Сенаторс» совершили обмен голкиперами.

«Миннесота» получила 24-летнего вратаря Филипа Густавссона, – 35-летнего Кэма Тэлбота.

У шведа в новом сезоне будет действовать односторонний контракт с зарплатой 825 тысяч долларов при кэпхите 787,5 тысячи. В минувшем сезоне он сыграл за клуб из столицы Канады 18 матчей, статистика – здесь.

Контракт Тэлбота с кэпхитом 3,67 млн долларов рассчитан еще на один сезон. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Сообщалось, что он был недоволен решением «Миннесоты» продлить контракт с 37-летним Марком-Андре Флери. Ветеран в день драфта подписал с «Уайлд» соглашение на 2 года с кэпхитом 3,5 млн долларов.

Добавим, что «Оттава» провела 2 сделки за 2 дня с участием вратарей. Вчера клуб обменял Мэтта Мюррея в «Торонто».