«Миннесота» обменяла Тэлбота в «Оттаву». Вратарь был недоволен решением «Уайлд» продлить Флери

«Миннесота» обменяла вратаря Кэма Тэлбота в «Оттаву», он был недоволен продлением Флери.
«Уайлд» и «Сенаторс» совершили обмен голкиперами.
«Миннесота» получила 24-летнего вратаря Филипа Густавссона, «Оттава» – 35-летнего Кэма Тэлбота.
У шведа в новом сезоне будет действовать односторонний контракт с зарплатой 825 тысяч долларов при кэпхите 787,5 тысячи. В минувшем сезоне НХЛ он сыграл за клуб из столицы Канады 18 матчей, статистика – здесь.
Контракт Тэлбота с кэпхитом 3,67 млн долларов рассчитан еще на один сезон. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Сообщалось, что он был недоволен решением «Миннесоты» продлить контракт с 37-летним Марком-Андре Флери. Ветеран в день драфта подписал с «Уайлд» соглашение на 2 года с кэпхитом 3,5 млн долларов.
Добавим, что «Оттава» провела 2 сделки за 2 дня с участием вратарей. Вчера клуб обменял Мэтта Мюррея в «Торонто».