Герин о якобы недовольстве Тэлбота из-за Флери: «Я ни черта не должен делать. У Кэма контракт. Агент может говорить все, что захочет»

не считает проблемой влияние подписания Марка-Андре Флери на .

Агент Тэлбота Джордж Базос сказал, что с «Миннесотой» состоялся разговор о текущей ситуации и «Билли [Герину] есть о чем подумать».

Сообщалось, что Кэм недоволен решением «Уайлд» продлить контракт с Флери, хотя Базос не стал говорить об этом напрямую.

«Я ни черта не должен делать. У Тэлбота есть контракт. Джордж может говорить все, что захочет, черт побери.

Мы можем обсуждать все, что угодно. Кэм – игрок нашей команды. Нам он очень нравится. Все, что мы пытаемся сделать, это побеждать.

Все, что мы пытаемся сделать, это создать хорошую и сильную вратарскую бригаду. Я думаю, что у нас она есть», – сказал генеральный менеджер клуба в комментарии для The Athletic.