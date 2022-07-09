Тэлбот недоволен решением «Миннесоты» продлить контракт с Флери (Эллиотт Фридман)

недоволен решением «Миннесоты» продлить контракт с Марком-Андре Флери.

Клуб подписал новое соглашение с 37-летним вратарем на 2 года со средней зарплатой 3,5 миллиона долларов за сезон.

У 35-летнего Тэлбота остается один год действия контракта с кэпхитом 3,67 млн долларов.

Флери появился в команде перед дедлайном. В плей-офф он стал основным вратарем, сыграв большинство матчей в серии первого раунда с «Сент-Луисом».

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что представители Тэлбота донесли его позицию до генменеджера «Уайлд» .

«Они встречались с Герином пару раз на выходных. Тот говорил, что хочет видеть в команде обоих [вратарей]… Говорят, что Тэлбот был этим недоволен, и сообщение было передано», – сказал Фридман.

Агент Тэлбота, Джордж Базос, не подтвердил, что его клиент недоволен. При этом он сообщил, что они действительно говорили с «Уайлд» о текущей ситуации.

«Мы изложили свою позицию. Билли есть о чем подумать», – сказал Базос.