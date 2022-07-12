Ротенберг о Брагине: «Первостепенная задача СКА и сборной – развивать игроков. Брагин максимально эффективен в работе с молодежью»

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Роман Ротенберг охарактеризовал новую роль Валерия Брагина в СКА.

Главный тренер петербургской команды высказался на фоне изменений, произошедших в штабе.

Ранее стало известно, что клуб пополнят тренер Сергей Зубов, уже работавший в Санкт-Петербурге, а также Евгений Корешков. Владимир Юрзинов будет работать в штабе в роли советника главного тренера. Валерий Брагин продолжит деятельность в клубе на должности консультанта.

«Мы, как и всегда, ставим перед собой самые высокие цели, но продолжим важнейшую для всего нашего хоккея работу с молодежью. Развивать игроков – первостепенная задача и для СКА, и для сборной страны.

В этой связи важна роль Валерия Брагина, который как раз на должности советника займется поиском новых талантов, ведь именно в работе с молодежью он максимально эффективен», – дал комментарии Ротенберг.

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