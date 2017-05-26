Геннадий Орлов: «К Роману Ротенбергу без симпатий отношусь, малообразованный человек»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о прошедшем вчера торжественном закрытии сезона КХЛ.
В одной из номинаций лига признала лучшим руководителем сезона вице-президента СКА Романа Ротенберга.
«Они дают – смешно – приз лучшему руководителю клуба – Роману Ротенбергу. Я к нему без симпатий отношусь, малообразованный человек», – сказал Орлов.
КХЛ признала Романа Ротенберга лучшим руководителем сезона
Как собрать чемпионскую команду. Версия Романа Ротенберга
«Поэтому они дают...смешно... приз лучшему руководителю клубов – Роману Ротенбергу..Я к нему без симпатий отношусь.малообразованный человек» pic.twitter.com/2zmhrcXG8R— Dmitry (@berserkerr89) 25 мая 2017 г.
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