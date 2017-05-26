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    Геннадий Орлов: «К Роману Ротенбергу без симпатий отношусь, малообразованный человек»

    Теги СКА телевидение Геннадий Орлов КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о прошедшем вчера торжественном закрытии сезона КХЛ.

    В одной из номинаций лига признала лучшим руководителем сезона вице-президента СКА Романа Ротенберга. 

    «Они дают – смешно – приз лучшему руководителю клуба – Роману Ротенбергу. Я к нему без симпатий отношусь, малообразованный человек», – сказал Орлов.

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