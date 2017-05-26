Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о прошедшем вчера торжественном закрытии сезона КХЛ.

В одной из номинаций лига признала лучшим руководителем сезона вице-президента СКА Романа Ротенберга.

«Они дают – смешно – приз лучшему руководителю клуба – Роману Ротенбергу. Я к нему без симпатий отношусь, малообразованный человек», – сказал Орлов.

КХЛ признала Романа Ротенберга лучшим руководителем сезона

Как собрать чемпионскую команду. Версия Романа Ротенберга