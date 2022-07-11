Светлов об «Авангарде» и возможной серии из 12 гостевых игр на старте: «Не вижу большой драмы. Особенно на фоне рейсовых турне «Адмирала»

высказался об особенностях календаря нового сезона КХЛ.

– Говорят, что из-за строительства новой арены в Омске может начать с 12 гостевых матчей. Проблема?

– В свое время работал в «Ладе», которая из первых девяти игр восемь провела на выезде. Или в «Адмирале», который сезон летал рейсовыми самолетами и, казалось, жил в аэропортах. И все это клубы, в которых не было больших звезд и которые брали свое работоспособностью и энергетикой.

Поэтому «Авангард» с его богатыми возможностями способен справиться с такой форс-мажорной ситуации. Не вижу здесь большой драмы. Особенно на фоне рейсовых турне .

– В чем еще интриги проекта нового календаря?

– Помимо количества матчей обращает на себя внимание возможная логистика для команд с Дальнего Востока, где мне много лет посчастливилось работать.

Раньше там старались проходить чемпионат с шестью-семью большими турне, к тому же они разбавлялись паузами на Евротур. Теперь пауз, похоже, не будет.

Плюс 34 гостевых матча придется закрывать восемью-девятью выездами. Это еще одна фишка календаря и очень серьезная нагрузка, которая требует безошибочной командной работы в предсезонном периоде. Будем надеяться, что у Дальнего Востока все получится, – сказал экс-тренер клубов .