Светлов об «Авангарде» и возможной серии из 12 гостевых игр на старте: «Не вижу большой драмы. Особенно на фоне рейсовых турне «Адмирала»

Сергей Светлов высказался об особенностях календаря нового сезона КХЛ.
– Говорят, что «Авангард» из-за строительства новой арены в Омске может начать с 12 гостевых матчей. Проблема?
– В свое время работал в «Ладе», которая из первых девяти игр восемь провела на выезде. Или в «Адмирале», который сезон летал рейсовыми самолетами и, казалось, жил в аэропортах. И все это клубы, в которых не было больших звезд и которые брали свое работоспособностью и энергетикой.
Поэтому «Авангард» с его богатыми возможностями способен справиться с такой форс-мажорной ситуации. Не вижу здесь большой драмы. Особенно на фоне рейсовых турне «Адмирала».
– В чем еще интриги проекта нового календаря?
– Помимо количества матчей обращает на себя внимание возможная логистика для команд с Дальнего Востока, где мне много лет посчастливилось работать.
Раньше там старались проходить чемпионат с шестью-семью большими турне, к тому же они разбавлялись паузами на Евротур. Теперь пауз, похоже, не будет.
Плюс 34 гостевых матча придется закрывать восемью-девятью выездами. Это еще одна фишка календаря и очень серьезная нагрузка, которая требует безошибочной командной работы в предсезонном периоде. Будем надеяться, что у Дальнего Востока все получится, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.