Варламов и Бобровский – в списке игроков, которых могут обменять (Sportsnet)

Sportsnet опубликовал список игроков НХЛ, которых могут обменять.
В топ-15 потенциальных обменов вошли Семен Варламов («Айлендерс») и Сергей Бобровский («Флорида»).
В список также попали Алекс Дебринкет («Чикаго»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Брок Босер («Ванкувер»), Конор Гарланд («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм»), Кевин Фиала («Миннесота»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), Мартин Нечас («Каролина»), Джейкоб Чикран («Аризона»), Тайсон Бэрри («Эдмонтон»), Павел Заха («Нью-Джерси»), Джефф Петри («Монреаль») и Мэтт Мюррей («Оттава»).