8-летний контракт Форсберга и «Нэшвилла» предусматривает возможный обмен игрока только в последние 2 года договора

сможет обменять только в последние два года контракта.

«Предаторс» подписали с 27-летним нападающим новое соглашение на восемь лет и кэпхтом 8,5 миллиона долларов.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн опубликовал финансовую структуру контракта шведа:

Сезон-2022/23: 10 миллионов долларов – базовая зарплата:

Сезон-2023/24: 10 млн долларов:

Сезон-2024/25: 10 млн долларов:

Сезон-2025/26: 10 млн долларов

Сезон-2026/27: 4,5 млн долларов – базовая зарплата, 3 млн долларов – подписной бонус;

Сезон-2027/28: 4 млн долларов – базовая зарплата, 3 млн долларов – подписной бонус;

Сезон-2028/29: 4 млн долларов – базовая зарплата, 3 млн долларов – подписной бонус

Сезон-2029/30: 3,5 млн – базовая зарплата, 3 млн долларов – подписной бонус.

На протяжении всего контракта предусмотрен пункт о полном запрете на обмен.

В последние два года соглашения будет действовать пункт, при котором игрока можно будет обменять, но хоккеист должен представить руководству список команд, куда бы он согласился перейти, или список команд, куда он переходить не готов.