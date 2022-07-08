Минтюков о чемпионской яхте с Кучеровым, Сергачевым и Василевским: «Под «Руки вверх» не танцевал. Для этого нужно самому выиграть»

Павел Минтюков высказался об «Анахайме» и игроках .

– Круто попасть не просто в хороший клуб, а в Калифорнию?

– Это потрясающе! Что тут еще скажешь? Кстати, я раньше там был – занимался два месяца в ковидный сезон на тренировочной базе Gold Star в Анахайме. Агентство позаботилось, чтобы к драфту я подошел в идеальной форме.

– Вы успели побывать на чемпионской яхте вместе с Кучеровым, Сергачевым, Василевским. Как эмоции?

– Отличные! Я в первый же день увидел, как это может быть, когда ты идешь к своей цели в и выигрываешь Кубок Стэнли. Правда, с ребятами под «Руки вверх» я не танцевал. Для этого нужно самому чемпионом стать, – ответил 18-летний защитник, выбранный «Дакс» под 10-м общим номером на драфте-2022.

Первым из русских на драфте-2022 выбрали Минтюкова – в топ-10. Он отказался играть в СКА, пропустил год и уехал в Канаду