Плющев о хоккее в России: «Нужна мощная госпрограмма, чтобы вернуть лидерство. Если считаем, что это геополитический вид спорта, конечно»

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Владимир Плющев уверен, что хоккею нужна мощная государственная программа развития. 

– В последнее время говорят только об успехах российских вратарей – Шестеркин, Василевский… А где защитники, нападающие?

– Нужна, еще раз повторяю, государственная программа. Причем не на коленке написанная, от руки троечником третьего курса института физкультуры. И под это программу нужно финансирование. Вице-премьер Чернышенко сказал, что в правительстве будут заниматься внутренним спортом. Момент для этого как раз настал.

Тут богатое поле деятельности: и медицина, и педагогика, и организация турниров…Если мы, конечно, считаем, что хоккей – геополитический вид спорта. Наша страна всю жизнь находилась под санкциями.

В 1973 году у нас был неурожай зерна, но всю публику, которая сейчас тявкает из-за угла, мы поили и кормили – Польшу, Венгрию, Румынию…. Плюс еще и Африку. Захотели его закупить, обратились в Штаты, в ответ лишь усмешка. То же самое в Австралии, они же все англосаксы!

Потом в Канаду обратились, где тогда премьером работал Трюдо – дедушка нынешнего мальчика, который сейчас ходит в цветных носках или на босую ногу. И канадцы дали нам зерна столько, сколько запросили.

– С чего такая щедрость?

– Когда ему задали такой же вопрос, он ответил: «Когда вы научитесь играть в хоккей, как русские, тогда и будете рассказывать чего и кому продавать»! Здесь ситуация очень простая. Нельзя себя долго уговаривать, что мы сильнейшие в хоккее. Это неправда!

Нам просто нужна мощная, продуманная программа, чтобы свое лидерство вернуть. Сиюминутно она не решит все проблемы, но когда заработает, мы станем готовить игроков экстра-класса. И трибуны начнут заполняться, не только потому, что там девочки пляшут. А то у нас президент КХЛ признается публично, что через несколько лет вообще зрителей на трибунах не останется, – сказал бывший тренер сборной России. 

 

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