Плющев об отстранении сборных России: «Это дело отменят, когда спецоперация закончится. Или ближе к осени, когда Европу начнут дровами отапливать»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России сборная России U18 Владимир Плющев молодежный чемпионат мира сборная России жен ЧМ по хоккею CAS Политика ЧМ по хоккею юниорский ТАСС Иван Куляк Хоккей

Владимир Плющев считает, что отстранение сборных России отменят после завершения СВО.

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета ИИХФ об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям ИИХФ.

«Все направили против нас, по всем вопросам – экономическим, гуманитарным, военным, спортивным. А вы думали, для нас здесь сделают исключение? Я думаю, все это дело будет отменено, когда закончится спецоперация, а, возможно, немного раньше – ближе к осени. Когда дровами начнут отапливать Европу, тогда будут задумываться, они понимают только разговор с позиции силы.

Зачем подавать в Спортивный арбитражный суд? Чтобы выслушать какой-то невнятный ответ? Уже неоднократно это доказывалось, что это бесполезно, придумывали допинги, которых нет. Пытаться надо тогда, когда ты уверен в своих силах, когда уверен, что тебя услышат.

Сейчас вот нашему гимнасту [Ивану Куляку] запретили выступать на наших же соревнованиях, то есть до такой ручки все дошло – российский спортсмен не может выступать на российских стартах лишь из-за наличия символа Z на майке, так скоро будут в туалет запрещать ходить», – сказал бывший тренер сборной России. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные