Плющев об отстранении сборных России: «Это дело отменят, когда спецоперация закончится. Или ближе к осени, когда Европу начнут дровами отапливать»

считает, что отстранение сборных России отменят после завершения СВО.

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям ИИХФ.

«Все направили против нас, по всем вопросам – экономическим, гуманитарным, военным, спортивным. А вы думали, для нас здесь сделают исключение? Я думаю, все это дело будет отменено, когда закончится спецоперация, а, возможно, немного раньше – ближе к осени. Когда дровами начнут отапливать Европу, тогда будут задумываться, они понимают только разговор с позиции силы.

Зачем подавать в Спортивный арбитражный суд? Чтобы выслушать какой-то невнятный ответ? Уже неоднократно это доказывалось, что это бесполезно, придумывали допинги, которых нет. Пытаться надо тогда, когда ты уверен в своих силах, когда уверен, что тебя услышат.

Сейчас вот нашему гимнасту [Ивану Куляку] запретили выступать на наших же соревнованиях, то есть до такой ручки все дошло – российский спортсмен не может выступать на российских стартах лишь из-за наличия символа Z на майке, так скоро будут в туалет запрещать ходить», – сказал бывший тренер сборной России.