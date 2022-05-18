Владимир Плющев: «У нас хоккей в глубоком кризисе. Нужна антикризисная программа, независимая от ФХР и КХЛ»

считает, что российский хоккей находится в глубоком кризисе.

«У нас хоккей в глубоком кризисе, а значит, требуется антикризисная программа. Она должна не только позволить ребятам расти, но и с организационной точки зрения быть независимой от и .

Тем более сейчас заявил, что мы будем заниматься развитием спорта внутри. Освободились ресурсы. Ну так давайте работать, но создавать не фэйковые программы, а нормальные, разработанные профессионалами, а не студентами третьего курса.

Мы сдвинемся с мертвой точки, когда уже перестанем пускать пыль в глаза и говорить, что у нас все здорово и замечательно, если с трудом выигрываем медаль», – заявил заслуженный тренер России.