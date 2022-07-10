Мельничук о «Сочи»: «Меня добавили в командный чат. Там все пишут: «Мы в плей-офф хотим»

Вратарь «Сочи» рассказал о желании клуба выйти в плей-офф.

— Контракт с «Сочи» на два года, и есть шанс стать первым вратарем в клубе .

— Я смотрю с оптимизмом. Молодая команда. Посмотрел последние матчи , когда клуб уже возглавил Назаров, — они нормально в обороне играли. Да после «Барракуды», 31-го клуба АХЛ, мне что угодно будет за счастье!

Я соскучился по хорошему, старательному хоккею. Проигрывать не люблю. А в «Барракуде» мы проигрывали очень много. И всем было пофиг. На табло 0:5, а у нас в раздевалке — дискотека. Я уверен, в «Сочи» такого не будет.

Меня добавили в командный чат. Там все пишут: «Мы в плей-офф хотим». И дело не только в премиях. Все хотят расти как спортсмены, пройти как можно дальше.

А у меня в системе «Сан-Хосе» такого два года не было, как о плей-офф мечтать. Поэтому я очень рад, – сказал экс-голкипер системы «Сан-Хосе».