Мельничук о Калифорнии: «Там супердорого. На деньги, которые платят в АХЛ, не проживешь. Аренда однушки – 4500 долларов в месяц»

рассказал о стоимости жизни в Калифорнии.

– Как у вас был обустроен быт в Калифорнии? Что там делать, когда нет хоккея?

– В плане жизни для меня это были лучшие два года. Правда, там супердорого. На деньги, которые платят в , не проживешь вообще. Аренда однокомнатной квартиры стоила 4500 долларов в месяц.

– 283 тысячи рублей. Потянет не каждый.

– Это обычная однушка. Но там было 15 минут от дома до Кремниевой долины, до Apple и Google. Из-за этого такие просто бешенные цены.

Но в плане жизни – Калифорния очень красивая. Я прям влюбился в нее. И жене нравится, наша собака в восторге. Каждый выходной – на океан, в горы. Все было очень здорово, – сказал вратарь и бывший игрок системы .