Эдуард Занковец: «Рынок тренеров в КХЛ и ВХЛ должен быть открытым. У иностранных коллег я многому научился»

Эдуард Занковец высказался о зарубежных тренерах в России.
– В свое время вы ассистировали Глену Хэнлону, Барри Смиту, Раймо Сумманену. Насколько полезен был этот опыт, и правильно ли делают клубы КХЛ, когда дают мало шансов иностранным специалистам?
– На мой взгляд, рынок тренеров в КХЛ и ВХЛ должен быть открытым. Во всяком случае у иностранных коллег лично я многому научился, особенно в плане психологии, тренировочного процесса.
Хотя и в России с Беларусью очень хорошая тренерская школа, – сказал новый главный тренер «Югры».