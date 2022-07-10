Эдуард Занковец: «Рынок тренеров в КХЛ и ВХЛ должен быть открытым. У иностранных коллег я многому научился»

высказался о зарубежных тренерах в России.

– В свое время вы ассистировали Глену Хэнлону, Барри Смиту, Раймо Сумманену. Насколько полезен был этот опыт, и правильно ли делают клубы , когда дают мало шансов иностранным специалистам?

– На мой взгляд, рынок тренеров в КХЛ и должен быть открытым. Во всяком случае у иностранных коллег лично я многому научился, особенно в плане психологии, тренировочного процесса.

Хотя и в России с Беларусью очень хорошая тренерская школа, – сказал новый главный тренер «Югры».