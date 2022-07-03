Пестушко не будет работать в селекционном отделе «Ак Барса» (Metaratings)

не будет сотрудничать с в качестве селекционера.

Ранее появилась информация, что 37-летний хоккеист вошел в селекционный отдел казанского клуба.

На данный момент в селекционный отдел «Ак Барс» входят: генеральный менеджер Марат Валиуллин, и два воспитанника казанского хоккея – Максим Хапов и Дмитрий Безруков.

37-летний Пестушко играл за фарм-клуб казанцев последние три сезона, перейдя в «Барс» по ходу сезона-2018/19. В общей сложности в он провел 111 матчей и набрал 83 (41+23) очка.

В КХЛ Пестушко выступал за московское «Динамо», «Нефтехимик», «Авангард», «Югру» и «Северсталь».