Ягр о проспекте «Тампы», заявившем, что он самый красивый на драфте: «Пацану повезло, что сейчас не 1990-й, ему бы подкорректировали лицо». Яромир добавил, что не хотел никого оскорбить

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Яромир Ягр оценил яркое высказывание задрафтованного «Тампой» хоккеиста.

«Лайтнинг» выбрали американского нападающего Айзека Ховарда в первом раунде под общим 31-м номером.

Во время церемонии драфта 18-летний игрок заявил: «Думаю, я самый красивый парень здесь, поэтому и решил быть лучше всех одетым». 

Ховард присутствовал на драфте в белом костюме.

«Хоккей изменился. Пацану повезло, что сейчас не 1990 год, большие парни подкорректировали бы его лицо», – написал Ягр в комментариях.

Общественность негативно восприняла такую реакцию чешского нападающего.

«Привет всем! Не хотел никого оскорбить, а просто написал, как я это вижу из своего опыта, может быть, этот парень будет великим хоккеистом. Желаю ему только лучшего», – добавил Яромир.

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