Бутеец о выборе «Анахаймом» на драфте: «Смотрел трансляцию и не поверил, что это я, увидев свою фамилию. Не был уверен, что меня задрафтуют»

Вячеслав Бутеец высказался о том, что «Анахайм» выбрал его на драфте НХЛ.
«Дакс» задрафтовали 20-летнего вратаря под общим 178-м номером.
– Какие были самые первые эмоции, когда ты увидел свою фамилию в списке драфта?
– Безусловно, был шок. Смотрел прямую трансляцию, когда увидел свою фамилию, просто не поверил, что это я. На самом деле даже сейчас еще не до конца осознаю, что произошло.
– Ты ожидал такого развития событий?
– Ранее общался с представителем «Анахайма». Поэтому в глубине души надеялся, но, конечно, не был уверен в том, что меня точно задрафтуют.
– Знал, что ты второй челябинский голкипер после Сергея Мыльникова, которого задрафтовали в НХЛ?
– Да, и эта информация дает большую ответственность. Это честь, которую нужно оправдать.
– Какие дальнейшие планы?
– Работать над собой, расти в техническом плане. Остальное остается как и было.
Про какой-либо отъезд пока рано говорить. На данный момент у меня контракт с «Трактором». Нужно показывать себя и расти в Челябинске, – сказал Бутеец.