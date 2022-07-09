Бутеец о выборе «Анахаймом» на драфте: «Смотрел трансляцию и не поверил, что это я, увидев свою фамилию. Не был уверен, что меня задрафтуют»

Вячеслав Бутеец высказался о том, что «Анахайм» выбрал его на драфте .

«Дакс» задрафтовали 20-летнего вратаря под общим 178-м номером.

– Какие были самые первые эмоции, когда ты увидел свою фамилию в списке драфта?

– Безусловно, был шок. Смотрел прямую трансляцию, когда увидел свою фамилию, просто не поверил, что это я. На самом деле даже сейчас еще не до конца осознаю, что произошло.

– Ты ожидал такого развития событий?

– Ранее общался с представителем . Поэтому в глубине души надеялся, но, конечно, не был уверен в том, что меня точно задрафтуют.

– Знал, что ты второй челябинский голкипер после Сергея Мыльникова, которого задрафтовали в НХЛ?

– Да, и эта информация дает большую ответственность. Это честь, которую нужно оправдать.

– Какие дальнейшие планы?

– Работать над собой, расти в техническом плане. Остальное остается как и было.

Про какой-либо отъезд пока рано говорить. На данный момент у меня контракт с . Нужно показывать себя и расти в Челябинске, – сказал Бутеец.