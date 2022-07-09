Директор «Металлурга» о Гребенкине и «Торонто»: «Попал в город, который буквально живет хоккеем. Эта среда в чем-то схожа с Магнитогорском»

В «Металлурге» прокомментировали выбор на драфте .

задрафтовал нападающего в пятом раунде под общим 135-м номером.

«Рады за Никиту и поздравляем его! Он попал в организацию с большими хоккейными традициями и в город, который буквально живет хоккеем. Эта среда в чем-то схожа с Магнитогорском.

Могу сказать, что талант Никиты видно по его играм за «Стальных Лисов». Его в первую очередь отличает техничность, благодаря которой он выделяется на фоне других игроков МХЛ.

Уже этим летом Никита поедем на сборы в Минск в составе «Металлурга». Свой шанс в заиграть в основной команде он получит.

Также повторюсь: выборы Данилы Юрова и Никиты на драфте НХЛ показывают силу нашей школы и системы», – сказал .