сообщил, что хочет продолжить карьеру.

«Пока нахожусь в режиме ожидания, есть варианты. Очень хочется продолжить карьеру как минимум на год.

В прошлом сезоне очень мало отыграл и не насытился. Главный аргумент – вылет в первом раунде, который не сочетается с завершением карьеры. Приоритет – только «Ак Барс».

С Олегом Валерьевичем [Знарком] разговаривали, есть общее понимание. Будет неправильно, если я буду что-то сейчас рассказывать. Как только будут хорошие новости, я открыто поделюсь ими со всеми.

Хочется поиграть как минимум годик. Надеюсь, определюсь в ближайшие пару недель. Многое зависит не от меня, я тренируюсь, держу себя в форме. Правда, пока безо льда. А там как пойдет. Деньги для меня сейчас не имеют значения. Главное – победы», – сказал нападающий.

Зарипов, которому в марте исполнился 41 год, в мтнувшем регулярном чемпионате провел 24 матча за и набрав 11 (4+7) очков. В 3 играх плей-офф в его активе 1 (0+1) балл.