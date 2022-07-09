В первом раунде драфта НХЛ-2022 выбрали 16 игроков из Европы, это рекорд.

В Монреале состоялся драфт НХЛ.

В первом раунде были выбраны 32 игрока, представляющих сразу 9 стран – Канаду (9), США (7), Швецию (4), Россию (3), Словакию (3), Финляндию (2), Чехию (2), Швейцарию (1) и Австрию (1).

Таким образом, было выбрано поровну представителей Северной Америки и Европы (по 16). Это новый рекорд по числу европейцев в первом раунде. На драфте-2000 их было 15.

При этом в процентном соотношении к общему числу выборов рекорд был только повторен (15 из 30 в 2000 году и 16 из 32 в 2022 году дают 50%).

Отметим, что НХЛ зафиксировала рекорд по числу выбранных в первом раунде игроков, родившихся за пределами Северной Америки (17 человек).

Так как лига ведет статистику по странам рождения, то в это число дополнительно попал американский форвард Каттер Готье, родившийся в Швеции.

В 2000 году таких игроков было выбрано 16, включая канадского форварда , родившегося в Германии.

Драфт НХЛ-2022. Слафковски – 1-й номер («Монреаль»), Минтюков – 10-й («Анахайм»), Мирошниченко – 20-й («Вашингтон»), Юров – 24-й («Миннесота»)

Два словака на вершине, новый русский в «Вашингтоне», новый Кучеров в «Тампе». Главные сюжеты первого раунда драфта-2022