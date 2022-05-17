Флери не прочь остаться в «Миннесоте»: «Прекрасно провел здесь время, мне все понравилось. Подумаю об этом, хочу выигрывать»

заявил, что может остаться в «Миннесоте».

37-летний вратарь летом может стать неограниченно свободным агентом, если не договорится с «Уайлд». Ранее он заявил, что намерен продолжить карьеру и собирается отыграть как минимум еще один сезон.

«Прекрасно провел здесь время. Мне все понравилось в «Миннесоте». Я определенно подумаю о том, чтобы остаться.

Я рад, что приехал сюда, что у меня появилась возможность поиграть за эту команду. Отличная атмосфера в раздевалке, химия между ребятами, тренерами и персоналом.

Да и люди в городе, когда я ходил в рестораны и другие места, были очень приветливы и милы. Им нравится хоккей, они любят игру, так что жить здесь приятно.

Я хочу выигрывать. В этом сезоне было не так просто побеждать очень часто», – сказал Флери, начинавший его в составе «Чикаго».

Канадец идет на 3-м месте в истории по победам в регулярных чемпионатах (520). Он уступает только Мартину Бродеру (691) и Патрику Руа (551).

Отметим, что на следующий сезон у «Уайлд» подписан Кэм Тэлбот (кэпхит 3,67 млн долларов).

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