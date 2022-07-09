Мама сослуживца Федотова: «Иван ведет себя не как звезда. Занимается со всеми ребятами в течение дня»

не придает значение своему статусу на военной службе.

«Иван не в спортивной роте, как писали раньше, ее вообще не существует. Он в обычной, третьей, роте. Ведет себя не как звезда. У него отдельная комната – причины не знаю.

Слышала, что в течение дня Федотов занимается со всеми ребятами, а во время отбоя уходит куда-то к себе», – сообщила мама одного из солдат.

1 июля вратарь Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

Мы поняли, что Федотов будет служить. Но что он сделал, чтобы его забрали так эксклюзивно?