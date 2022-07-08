Адвокат Федотова: «Состояние здоровья Ивана получше. Он не пал духом»

Адвокат Ивана Федотова сообщил об улучшении состояния здоровья хоккеиста.
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.
«Состояние здоровья Ивана получше, все нормально. Ему разрешают держать связь с родными, духом он не пал», – заявил адвокат игрока Алексей Пономарев.
Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.
Мы поняли, что Федотов будет служить. Но что он сделал, чтобы его забрали так эксклюзивно?