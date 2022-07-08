Губерниев о Федотове: «Можно сказать: «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». Для России он принес бы больше пользы в качестве игрока сборной и клуба»

объяснил, почему часто комментирует ситуацию с Иваном Федотовым.

«Люди часто меня спрашивают, зачем мне все это надо – комментировать историю с вратарем Федотовым, задавать вопросы Вяльбе, обращать внимание на проблемы биатлона, спорта в целом.

Я просто очень люблю спортсменов. Мне кажется, что самое главное в жизни – это человек.

Нужно по мере сил делать добро и бросать его в воду. Как было в известном мультфильме «В синем море, в белой пене».

Еще раз возвращаясь к этому мультику применительно в Федотову, можно сказать «оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем».

В том смысле, что для России он принес бы больше пользы в качестве действующего игрока сборной и клуба», – сказал комментатор .

1 июля вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.