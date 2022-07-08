Губерниев о призыве Федотова: «Он не преступник, чтобы его брать топорными методами. Молодежь задумается, люди могут просто убегать за океан»

выступил против топорных методов при призыве в армию.

«История с Федотовым должна научить молодых хоккеистов, которые становятся совершеннолетними, их родителей, тренеров, агентов. Ребята, есть законы страны, которые надо исполнять. Поэтому, если есть возможность учиться в институтах, где есть, к примеру, военная кафедра, получать офицерское звание, это надо делать. Если результаты позволяют служить в спортивной роте и получать соответствующие документы, это надо делать.

Но даже если Федотов что-то там нарушал, он же не злостный правонарушитель. Он не преступник, чтобы его так брать, задерживать при помощи машины без опознавательных знаков. Какие-то люди его там повязали. Это что, попытка запугать? Я надеюсь, что у парня все будет нормально. Но эта история должна всех научить. Такие топорные методы решения армейских вопросов заставят задуматься молодежь. У нас люди могут просто при наличии контактов с заокеанской хоккейной лигой убегать туда», – сказал тележурналист.

1 июля вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

Что нужно знать об Иване Федотове: родился в Финляндии, тренировался у спецназовцев США, прыгал со скалы на Кубе