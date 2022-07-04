Илья Любушкин: «Овечкин, Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс, Макар – люди играют в другой хоккей. У них на невероятном уровне развито игровое мышление»

высказался о хоккеистах с развитым игровым мышлением.

– Какой Мэттьюс в жизни, вне хоккея и раздевалки?

– Обычный здравомыслящий парень, без звездной болезни, хороший товарищ и человек.

– Многие называют его новым Овечкиным, способным забивать немыслимое количество голов. Действительно ли он способен побороться с Александром в дальнейшем?

– Пока тяжело сказать, но, я думаю, если человек способен забить столько голов за сезон и каждый год держать высокий уровень, то да.

– К тебе, как к защитнику, этот вопрос имеет достаточно прямое отношение. Против кого тяжелее всего играть? Макдэвид, Драйзайтль, Овечкин, Мэттьюс, Кучеров, Панарин?

– Каждый игрок по-своему уникален.

У каждого соперника есть что-то такое, что доставляет соперникам неудобства, поэтому тяжело сказать, против кого сложнее играть. Список можно расширить еще на 350 человек.

– Действительно ли Макдэвид – игрок с другой планеты? У него феноменальное умение на скорости владеть шайбой.

– С другой планеты не только Макдэвид.

Не хотелось бы переходить на фамилии, но это также Макар, Маккиннон, Мэттьюс, Овечкин – эти люди играют в другой хоккей. У них на каком-то невероятном уровне развито игровое мышление, – сказал защитник .