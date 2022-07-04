Сергей Жуков об Овечкине: «В его исполнении «Крошка моя» приобрела новое звучание. Он знает песни «Руки Вверх!» наизусть»

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Сергей Жуков объяснил появление Александра Овечкина на концерте группы «Руки Вверх!».

2 июля капитан «Вашингтона» посетил концерт в «Лужниках», а также вышел на сцену и исполнил фрагмент песни «Крошка моя».

– Как получилось, что Александр оказался вместе с вами на сцене?

– Мы с Сашей очень давно дружим. Каждый раз, когда пересекаемся, а это происходит не так часто, стараемся друг друга порадовать.

Я много раз был за границей на его играх, подходил к ребятам еще во времена сборной в раздевалку, поддерживал.

Когда у меня есть большие концерты, а у Саши возможность посетить их, он тоже приходит вместе со своими друзьями и любимыми. 2 июля он не мог пропустить такое большое шоу.

Выход Саши на сцену для меня тоже стал большим сюрпризом. Мне было очень приятно.

Он как настоящий друг и фанат знает все песни «Руки Вверх!» наизусть. В его исполнении «Крошка моя» приобрела новое звучание, тем более, он посвятил песню любимой жене. Это чудесно.

– Как думаете, Александр мог бы попробовать себя в музыке, делать что-то на сцене и развиваться в этом направлении?

– Мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом, думаю, что Саша считает так же. Если он наша легенда спорта, то пусть он ею всегда и будет.

Дай Бог ему крепкого здоровья, чтобы еще больше добрых и красивых поступков в своей жизни совершить. И, поверьте, если он захочет петь, то это у него тоже получится прекрасно. Вопрос в том, нужно ли это ему.

– У него очень живая энергетика. Смотрели видео с танцами на концерте.

– Это да. Если это будет в рамках какого-то доброго эксперимента, то почему бы и нет? – сказал солист группы.

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