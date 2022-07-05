«Овечкин – огромная величина для всего мира. Суперадекватный человек». Футболист «Динамо» Фомин о капитане «Вашингтона»

Футболист «Динамо» назвал величиной для всего мира.

Капитан принял участие в товарищеском матче московской команды против «Амкала» (5:0) и забил один гол.

«Овечкин показал пример того, что он является огромной величиной для всего мира.

А в раздевалке и быту – обычный парень. Сначала не знал, как к Овечкину обращаться – на «ты» или на «вы». Он сказал: «Конечно, на ты».

Суперадекватный человек – самое главное, что могу отметить в личности. Игру он провел достойно», – сказал полузащитник .

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