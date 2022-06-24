считает, что реформы в КХЛ нужно проводить заранее, а не перед сезоном.

– В новом сезоне КХЛ обещает увеличить количество матчей в регулярном чемпионате до 68. Это много, мало или оптимальный вариант?

– Сперва надо дождаться, чтобы это число утвердило правление клубов КХЛ. Пока же можно только констатировать, что это больше, чем в прошлом году, когда клубы должны были провести по 56 матчей, а из-за ковида сыграли еще меньше.

Я считаю, что такие кардинальные изменения в соревнование лига должна вносить как минимум за год, а не за пару месяцев до начала турнира. У нас же умные мысли приходят в голову почему-то перед началом сезона. Хотите что-то изменить? Давайте. Только через год, чтобы клубы могли эти новшества осмыслить и спокойно подготовиться к ним.

Потому что для профессионалов, которые работают в клубах, все эти реформы – головная боль. Им же надо продумать и логистику, и бронирование гостиниц, прикинуть, сколько денег на все это уйдет. Тем более сейчас, когда с авиаперелетами все непросто. А их ставят перед фактом - теперь будет так.

Понятно, что профессиональные хоккеисты должны во время сезона играть. Тренироваться больше надо детям из СДЮШОР, а не взрослым игрокам. Поэтому в принципе увеличение матчей – это правильно. Но, повторюсь, такие вещи надо заранее делать.

А то сегодня мы количество матчей резко увеличили. Завтра по лимитчикам примем новое положение, послезавтра по легионерам… – сказал бывший генменеджер клубов .