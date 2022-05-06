СКА выменял права на Бердина и Ивана Морозова у «Сочи» на права на Мельничука

«Сочи» и провели обмен спортивными правами.

Клуб из Санкт-Петербурга получил права на вратаря Михаила Бердина и форварда Ивана Морозова, «Сочи» – на голкипера Алексея Мельничука.

23-летний Мельничук в сезоне-2021/22 провел 31 матч в АХЛ за клуб «Сан-Хосе Барракуда» и одержал 10 побед, отражая в среднем 86,7% бросков при коэффициенте надежности 3,92. На его счету также 6 матчей в ECHL. 22 марта Мельничук перешел из системы «Сан-Хосе» в .

24-летний Бердин играет в системе «Виннипега». В сезоне-2021/22 он сыграл 32 матча в АХЛ и одержал 19 побед, отражая 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,40.

22-летний Морозов в минувшем сезоне играл за СКА и . Он провел 22 матча и набрал 11 (5+6) очков. В апреле он перешел в . В его активе 2 матча в АХЛ за фарм-клуб команды.